Eindelijk, het amateurvoetbal is terug: ‘En nu maar hopen op een normaal seizoen’

Boer zoekt kunst in een van de mooiste expositie­ruim­ten van West-Bra­bant: ‘Deze droomplek is zo mooi’

2 september ‘Een schitterend ongemak.’ Dat is de titel van een expositie ingericht in een van de fraaiste tentoonstellingsruimten van West-Brabant: de Vlaamse schuur van De Nispenhoeve in Prinsenbeek.