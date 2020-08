Eindelijk heeft Wernhout weer een supermarkt: ‘Niet meer voor elke boodschap de auto in’

WERNHOUT - Ruim een week zijn ze nu open. En? ,,Het is geweldig", zeggen Stien en Marco van de Goorbergh. ,,Aan alles is te merken dat Wernhout een supermarkt had gemist.”

Hoelang was het geleden? Marco hoeft niet lang na te denken: ,,Zo'n zestien jaar lang was Wernhout verstoken van een supermarkt.” Een gemis, weet zijn echtgenote Stien. ,,Voor boodschappen, voor verse groenten, fruit, voor alles moest je hier de auto pakken.”

Café de Valk

Tot. ,,Ja, tot Peter en Inge Mutsters besloten nieuwbouw te plegen bij café De Valk. En zij het idee opperden om er meteen ook een supermarkt bij te bouwen. Ze dachten na over wie die winkel zou kunnen runnen. Zo kwamen ze op ons.”

Op zich opmerkelijk. Marco en Stien hadden beiden geen enkele ervaring met een supermarkt. Maar: ,,Ik ben dertig jaar bedrijfsleider geweest bij de Boerenbond", zegt Marco. En ook Stien was, met de ballonnenzaak die ze naast haar werk in de thuiszorg had, niet compleet groen. Ze zeiden ja. Al duurde het daarna nog jaren voor de supermarkt er echt stond.

Pinautomaat

Vorige week maandag was het zover. De deuren van hun Coöp gingen open. En: ,,Het liep meteen als een tierelier", lacht Marco. Dorpelingen kwamen nieuwsgierig binnen, waren verrast door de ruimte, het uitgebreide assortiment. En: ,,Waren ook erg blij met de extra service. Er is bijvoorbeeld een PostNL-punt", zegt Marco. ,,En een pinautomaat.” Die was er niet in Wernhout.

De super: ,,Blijkt enorm in een behoefte te voorzien", zeggen Marco en Stien. Ook sociaal. ,,Nu al merken we dat onze winkel een plek is waar de inwoners elkaar ontmoeten, even een praatje maken.”

Dorpsband

Stien: ,,Het is fijn voor de dorpsband. Dat vinden we belangrijk. Wij willen daar ook actief een steentje aan bijdragen. Bijvoorbeeld met statiegeldacties waarmee voor een lokaal maatschappelijk doel kan worden gespaard.”

Terwijl ze hard doorwerken, even nog snel wat prijzen plakken, een klant te woord staan en een medewerker aansturen, kijkt Stien op. ,,Na een week kan ik zeggen dat het nog leuker is dan ik vooraf dacht. Het werk, de hectiek, de klanten, de praatjes, maar ook", ze lacht. ,,Ook dat we dit samen doen. Eindelijk zien we elkaar lekker vaak.” En dat bevalt goed.