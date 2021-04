Eindelijk een Nederlands paspoort voor de zieke Teleza (1,5)

Teleza is het dochtertje van Nicole van Elteren. Zij runt in Malawi een kindertehuis en ontwikkelingsprojecten. Teleza werd in haar armen gedrukt, toen ze een paar dagen oud was. De biologische moeder was dood, de vader onbekend en Teleza zelf bleek doodziek. Ze had vier gaatjes in het hart waar ze, zonder operatie, aan zou sterven.