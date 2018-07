Einde zomerfestival En Plein Public

En Plein Public bestaat sinds 1999. Het is een gratis festival dat in de zomervakantie in steeds een andere wijk of buurt in Breda en enkele omliggende gemeenten wordt gehouden. Met elke editie, die slechts één dag is, een professionele voorstelling en een speciale programmering voor kinderen en voor de buurt.

Tot vorig jaar was het de stichting Worstenbrood die alles rond het festival regelde. Die merkte in 2017 dat de organisatie erg moeilijk was geworden. Niet alleen logistiek en organisatorisch, ook financieel.

Uitstel

Podium Bloos nam het stokje over, maar slaagde er vorig jaar zomer niet in om nog op tijd het festival op poten te zetten. Beslist werd om het een jaartje over te slaan. Maar ook dit jaar is het niet gelukt het te organiseren. De Vugt: ,,Ik vrees een beetje dat van uitstel, afstel is gekomen."

En Plein Public is te ingewikkeld, vindt ook hij. Omdat het steeds op een andere plek wordt gehouden, moet er iedere keer voor slechts één middag en avond, een compleet festival worden opgebouwd en afgebroken. Logistiek complex en arbeidsintensief.

Financiering

Komt het probleem van de financiering bij. Elke editie kost tussen de 10.000 en 12.000 euro. Voor een seizoen is dat zo'n 100.000 euro. Geld waar overheden wel wat subsidie voor willen uitgeven, maar bij lange na niet genoeg. Omdat het evenement gratis is, is het elk jaar weer een behoorlijke opgaaf het geld bijeen te krijgen. Medewerkers kunnen veelal niet betaald worden.

,,Hoe ontzettend jammer het ook is, het is een super leuk festival dat veel bezoekers trekt, het is gewoon niet meer haalbaar om ermee door te gaan", zegt De Vugt. Helemaal niet naast de andere zaken die Podium Bloos organiseert. Zoals de organisatie van festival LA Breda, dat ook in de zomerperiode plaatsvindt.

Alternatief