Einde verhaal voor Werk aan de Wijk Breda

Vier Rijsbergse broers tegelijk geslaagd: ‘Met vier rugzakken breekt de vlaggen­mast’

12:53 RIJSBERGEN/ ETTEN-LEUR - Eén kind in huis dat wacht op de uitslag van het eindexamen is al slopend. Maar Iduna Voeten uit Rijsbergen had er vier. Behoorlijk spannend, geeft ze toe. Maar: ,,Geslaagd”, is ze opgelucht.