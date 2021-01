Einde aan twintig jaar klassieke parels in het kerkje van Van Gogh

ZUNDERT - Het waren kleine pareltjes. Intieme, klassieke concerten van hoog niveau in het Zundertse Van Goghkerkje. Na twintig jaar stoppen ze. De werkgroep die ze organiseerde is ermee opgehouden.

Helemaal onverwacht is dat niet. Al eerder had de werkgroep aangekondigd dat 2019/2020 het laatste seizoen zou zijn. Alleen: vanwege corona werd het officiële laatste concert steeds vooruit geschoven. Nu het ernaar uitziet dat de afsluiter voorlopig sowieso niet kan plaatsvinden, heeft de werkgroep besloten er dan nu maar mee te stoppen.

Pijn in het hart

Met pijn in het hart, zegt Nely van Nes van de werkgroep. ,,We hebben twintig jaar lang met veel plezier de concerten gehouden.” Optredens waar Van Nes de musici voor regelde. En niet de minsten. In het Van Goghkerkje waren, naast aanstormend talent van de Nieuwe Veste, louter professionele toppers te zien op het gebied van de klassieke muziek.

Het was toenmalig burgemeester Peter Neeb die in 1999 met het initiatief kwam. In de twintig jaar die volgden, werden 116 concerten gegeven. Gemiddeld zo’n vijf per jaar. Met circa veertig man publiek was het kleine kerkje keer op keer goed gevuld.

Onzekere toekomst

En de rek was er nog lang niet uit, vertelt Van Nes. Nog steeds heeft ze een lijst musici die graag willen optreden in Zundert. ,,Maar toen enkele werkgroepleden aangaven te willen stoppen, zijn we eens goed gaan nadenken of we nog op zoek wilden naar nieuw bloed.”

Daarbij speelden de financiën ook een rol. Hoewel bescheiden, krijgen de professionele musici een vergoeding. Daar is geld voor nodig. Zundert geeft geen subsidie. Sponsorgelden zijn afgenomen. En, al wordt vijf euro entree gevraagd: het is geen vetpot. Dat, met het vertrek van de leden, maakte dat de werkgroep besloot te stoppen.