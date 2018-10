Einde aan Nederlandstalige optredens Hoge Vucht: 'We zijn een winkelcentrum, geen poppodium'

Peter Voesenek van de Special CD Shop baalt als een stekker. Wekenlang werkte hij toe naar het instore-optreden van Tino Martin, op zondag 20 oktober. Licht, geluid, podium. De albums voor de signeersessie zijn net binnen. Zoals hij dat al jaren organiseert.

Maar de Tino-show in winkelcentrum Hoge Vucht gaat niet door. De eigenaar en het bestuur van het centrum kunnen door de verwachte mensenmassa de veiligheid niet meer garanderen.

,,Heel zonde'', noemt Voesenek het besluit. ,,Ze zien Tino Martin als zo'n grote artiest, zo'n hype en vrezen dat daar veel mensen op af komen. Dan denk ik: we hebben ook Frans Duijts en Glennis Grace hier gehad. Ook enorm populair. En toen kon het wél.''

Tijden veranderen, zegt Ronald van der Stoep. De voorzitter van de winkeliersvereniging Hoge Vucht is sinds het besluit het optreden te annuleren continu bezig geweest die uitkomst te verdedigen. ,,Het is echt niet zo dat we al die mensen hun feestje niet gunnen'', wil hij duidelijk stellen.

Maar alle regels en eisen rondom zo'n optreden zijn voor het winkelcentrum niet meer op te brengen. ,,Door de jaren heen is het steeds moeilijker geworden dit soort evenementen te organiseren. De regels van met name de brandweer worden steeds strenger en ook steeds strikter gehandhaafd. We kijken daarom wat goed is voor het winkelcentrum. Dat staat voorop: we zijn een winkelcentrum, geen poppodium.''

Voesenek trekt daar zijn conclusies uit: ,,Dan houdt het voor ons ook in de toekomst op. Ik moet kunnen wegzetten wie ik wil.''