Einde aan het gedoe in centrum Breda: paaltjes d'r uit, camera's houden in de gaten wie de stad inrijdt

Of een scheiding nu wel of niet soepel verloopt, ieder kind heeft er last van: zij willen dat voorkomen

10 oktober BREDA - Vaak zijn mensen van mening dat hun eigen scheiding wel meevalt. Maar of het nu wel of niet soepel verloopt, ieder kind heeft last van een scheiding. In Breda gaan vrijwilligers belangeloos in gesprek met (ex-)partners om problemen bij kinderen te voorkomen.