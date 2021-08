Eind november gaat Prinsenbeek los met feestweekend: ‘Samenkomen hebben we gemist’

buurten in de wijk Bavel, het dorp dat bijna alles heeft: ‘De ziel, het vereni­gings­le­ven, kan nergens terecht’

4 augustus BAVEL - Hoort Nieuw Wolfslaar bij Bavel of niet? Het is een van de meest gestelde vragen over het dorp dat doorsneden wordt door de A27. Want ja, Nieuw Wolfslaar valt onder de gemeente Breda, maar hoort bij Bavel. De bewoners zijn dus Baviaonen, geen Kielegatters. Wel moeten ze altijd eerst een bult over om een graantje mee te pikken van de dorpsvoorzieningen.