Eigenzinnige Bredase kapper Jan van Beurden is uitgeknipt

Althans, zo was het; sinds 1 juli is Van Beurden met pensioen. Een kleine zestig jaar werkte de eigenzinnige Van Beurden als herenkapper. Eerst in Tilburg, daarna vijftig jaar in Breda. Sinds 1977 werkt en woont hij in de Blauwe Kei. Beneden zijn kapperssalon, geheel ingericht naar zijn eigen smaak en nu verworden tot zijn man cave. Boven woont hij, met zijn Anita. 72 is hij nu.