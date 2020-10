Eigenlijk levert Actieplan Geluid Breda helemaal niks op: ‘Dit is niet ons meest ambitieuze plan’

Terug naar de nineties in Chi­nees-In­disch restaurant in Breda, mét Henny Huisman

29 oktober BREDA - Heroïnejunks, eurodancers, panfluiters en penvriendinnen: ze schuiven allemaal aan in Een programma over de jaren negentig van de VPRO. Opgenomen in een Chinees-Indisch restaurant in Breda, met Henny Huisman als het ‘historisch geweten’.