Eigenaren Dok 18 en 19 nemen café De Kleine Wereld op de Grote Markt over

WonenBre­burg in crisistijd: ‘Alert op wat er achter de voordeur gebeurt’

5 januari BREDA - Hoe slaat de woningcorporatie zich door de coronacrisis heen? WonenBreburg is één van de drie corporaties in Breda (naast Alwel en Laurentius) en verhuurt in de stad 9000 woningen. De corporatie wil in deze uitzonderlijke tijd vooral de ogen en oren zijn in de wijk.