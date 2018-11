Eigenaars doodgebeten hondje voelen zich in de steek gelaten door overheid: ‘Nu is het Max, straks is het een kind’

BAARLE-NASSAU - Sjaak de Lang en zijn echtgenote Heleen uit Baarle-Nassau voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Hun hondje Max, een zeven jaar ouder Yorkshire Terriër is zondag doodgebeten en in plaats van compassie, zegt De Lang, ‘krijgen we alleen maar tegenwerking.’ ,,Ik wil dat de overheid iets doét. Zo dat anderen dit leed bespaard blijft.”

Sjaak had Max zondagmorgen al een rondje gegeven, maar omdat het stel op vriendenbezoek zou gaan in Rotterdam besloot Heleen voor vertrek om de hond nog even extra lang uit te laten in het bosgebied achter bungalowpark L’Air Pur, waar ze wonen. Uit het niets besprong een Mechelse herder Max, pakte het 3,5 kilo wegende hondje bij de nek ,,en toen was het feitelijk al gebeurd”, vertelt De Lang.

De eigenaar van de herder had de hond geadopteerd uit een asiel in België. De Lang: ,,Hij kon hem terugbrengen als het niet ging en dat heeft ie nu ook gedaan.” Volgens De Lang toonde de eigenaar veel compassie. ,,En het is ons er ook absoluut niet om te doen dat hij strafrechtelijk vervolgd wordt", zegt hij.

Volledig scherm Max overleed afgelopen zondag na een aanval door een Mechelse herder. © Familie De Lang

,,Maar ik wilde wel dat de politie dit incident zou vastleggen", vervolgt De Lang en dus ging hij naar de politie in Tilburg. Tot zijn woede wilde de politie geen aangifte opnemen, omdat er geen strafbaar feit zou zijn gepleegd. De Lang bestrijdt dat: ,,Navraag bij een jurist van de Hondenbescherming heeft me geleerd dat hier sprake is van overtreding van artikel 425 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. Daarin staat dat iemand die een gevaarlijk dier onder zijn hoede heeft moet zorgen dat die anderen geen schade toebrengt.

De Lang: ,,Ik vind het kwalijk dat de politie op de stoel van de rechter gaat zitten.” De politie gaf de melding, bleek hem later, wel door aan de gemeente Baarle-Nassau. “Donderdag kreeg ik telefoon van de adviseur veiligheid van de gemeente. Die zei me dat hij niks voor me ging doen. Ook hij zei dat er van een strafbaar feit geen sprake was. De hond was bovendien naar het asiel teruggebracht en daarmee was de kous af.” De Lang is zeer ontstemd: ,,Een juridisch adviseur van de gemeente had zich eerder tegen mij laten ontvallen dat er de laatste tijd opvallend veel bijtincidenten zijn. Doe daar dan iets aan, zou ik zeggen. Nu is het een hondje, straks is het een kind. Eigenaars van gevaarlijke honden moeten die dieren onder controle hebben. Vasthouden en anders muilkorven.”