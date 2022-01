Eigenaar van met drugsafval vervuilde Rijsbergse grond moet die zelf saneren, vinden drie overheden

Als verslagge­ver naar de Elfsteden­tocht: ‘We stonden te blauwbek­ken, maar het was een geweldige dag’

De Elfstedentocht op televisie kijken is leuk, zelf deelnemen geeft voldoening, maar ook als journalist is de Tocht der Tochten een unieke dag om mee te maken. ,,Het is de mooiste klus die ik in die 30 jaar voor de krant heb gedaan.”

4 januari