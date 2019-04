Eigenaar Tilburgs sterrenrestaurant neemt Wolfslaar over

Pinxten kondigde begin vorig jaar zijn vertrek aan. In deze krant zei hij op zoek te zijn naar een opvolger. “Na vijftig jaar hard werken in de horeca is het wel mooi geweest”, vertelde hij. Negentien jaar lang zwaaide hij de scepter over Wolfslaar dat sinds 2005 over een Michelin-ster beschikt. In het landhuis op hetzelfde lommerrijke vinden zakelijke en particuliere evenementen zoals bruiloften plaats.