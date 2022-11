Daardoor is voor wie over de weg komt aan rijden vrijwel niets meer te zien van de boerderij, zegt bewoner Ronald Boer. ,,Zonder dat de buurt de kans heeft gekregen op inspraak’’, zei Boer maandag bij de Raad van State.

Daar protesteert hij tegen het bestemmingsplan Haarbeemd. De gemeente wil dat de Raad van State Boer de deur wijst omdat er geen procesbelang meer zou zijn. ,,Er wordt volop gebouwd en ze zijn al bezig met verhuizen en klussen’’, zei een woordvoerder van de gemeente.

Geen bezwaar gemaakt

Dat komt omdat voor de vijf huizen anderhalf jaar geleden al een omgevingsvergunning is verleend. Daar heeft Boer geen bezwaar tegen aangetekend. Die is dus niet meer aan te vechten. Maar bij het bestemmingsplan heeft de inwoner van Bavel nog wel een belang, zei staatsraad Mieke Diepenbeek.

Wat Boer het meest steekt is dat niemand in de buurt op de hoogte is gebracht dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag. Per toeval kwam hij erachter, drie dagen nadat de termijn voor het indienen van zienswijzen was gesloten. GroenLinks heeft er in de raad vragen over gesteld hoe dat kon.

Volgens Boer zijn omwonenden vervolgens door de gemeente genegeerd. ,,Tegen de afspraken in is er een bouwlaag op gezet. Omdat de doelgroep dat zou willen. Maar naar ons is niet geluisterd.’’

Rijksmonument

Boer heeft de Raad van State gevraagd te kijken naar procedurele gebreken. Volgens hem wisten ze bij de gemeente niet eens dat de Kempische langgevelboerderij een rijksmonument is. Breda heeft geen advies gevraagd aan de rijksdienst. Maar de woningen en schuurtjes krijgt hij niet weg, zo verzekerde staatsraad Diepenbeek hem. Of hij een planschadeclaim ging indienen kon hij nog niet zeggen.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat over het plan een publicatie is geweest in de Staatscourant en in het Gemeenteblad. Boer zegt de Staatscourant niet te lezen. En zelfs met behulp van iemand van de gemeente was het niet mogelijk om in het Gemeenteblad, dat is een website, iets over de Haarbeemd te vinden.

Volgens de gemeente worden omwonenden altijd op de hoogte gebracht van ontwikkeling met een Breda Bericht. Dat spreekt de inwoner van Bavel tegen. ,,Niemand in de omgeving heeft dat gehad.”

Uitspraak van de Raad van State over zes tot twaalf weken.