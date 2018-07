Eigenaar Fort Oranje stapt naar Europees Hof na afwijzing wrakingsverzoek

Engel senior en zijn juridisch adviseur Jeroen Pols verzochten de rechtbank in Breda een andere rechter aan te wijzen in de strafzaak rond het illegaal betreden van de camping in Rijsbergen.

Behandelend politierechter Marcel van de Wetering is volgens hen bevooroordeeld, omdat hij eerder aanwezig was bij een bijeenkomst over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarbij zou ook de aanpak van Fort Oranje zijn besproken.

Van de Wetering blijft echter op de zaak zitten, zo luidt de uitspraak van Engels wrakingsverzoek die woensdag naar buiten kwam. De vrees voor partijdigheid zou niet gerechtvaardigd zijn.

Al langer bezig met stap

De campingeigenaar laat het daar niet bij zitten en stapt naar Brussel. ,,We zijn al langer bezig met het voorbereiden van een stap naar het Europees Hof'', zegt Jan Engel. ,,Van alle strafzaken die lopen was de kans groot dat er een of meerdere niet door het Nederlands rechtssysteem zouden komen.''

Een obstakel tot dusver: ,,Het is heel moeilijk een advocaat of specialist te vinden die ons daarbij kan en wil bijstaan. Dat is de beperkende factor. Maar we blijven zoeken zodat we dit besluit hogerop kunnen aanvechten.''

Weinig verrassend

De afwijzing van het wrakingsverzoek noemt hij weinig verrassend: ,,Hoeveel procent van de wrakingsverzoek wordt afgewezen? Precies, nagenoeg allemaal.''

Engel en Pols werden op 3 december aangehouden op het terrein nadat een gebiedsverbod was opgeheven. Volgens de aanklager was de schorsing van het gebiedsverbod geen vrijbrief om weer op het terrein te komen. Hij eiste een boete van 300 euro.