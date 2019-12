Eigenaar en personeel De Kapitein aangeslagen, geen oud en nieuw in café: ‘We vragen tijd om alles op orde te krijgen’

BREDA – Het schietincident pal voor de deur van De Kapitein in de Reigerstraat in Breda is heel hard aangekomen bij eigenaar Arnold van Strien en zijn medewerkers. Daarom bleef het café zondag dicht en zal er ook geen feest rond oud en nieuw gevierd worden.

“Dat is mijn persoonlijke beslissing geweest, het is te heftig wat er allemaal gebeurd is", aldus een geëmotioneerde Van Strien. Maandagavond is het café wel open, voor medewerkers en vaste klanten. “Dat wordt een avond voor mensen die behoefte hebben om er met ons over te praten, of vragen willen stellen. In januari pikken we dan de normale draad wel weer op. We zullen toch door moeten.”

Steun

Zondagmiddag, slechts 12 uur na het incident, zou de U2-coverband Acrobat optreden in De Kapitein. Ook dat evenement is geschrapt. Van Strien: “Ik ben de hele zondag in vergadering geweest met onder meer politie, burgemeester Depla, horeca Nederland. Er wordt vaak geklaagd over de politie en gemeente, maar ik wil benadrukken dat ze ons ontzettend goed ondersteunen. Dat was zaterdagnacht zo, en dat was zondag zo.”

Arnold van Strien en zijn medewerkers plaatsten zondagmiddag op de Facebook-pagina van hun café de volgende verklaring:

Beste allemaal,

Er heeft gisteren helaas een heftig incident bij ons voor de deur, op straat, plaats gevonden. Allereerst willen we de bezoekers bedanken voor hun kalmte en tevens ook sterkte wensen aan de bezoeker die helaas gewond is geraakt. Ook gaat onze dank uit naar de portiers van PPS Security die in deze moeilijke omstandigheden goed en professioneel hun werk gedaan hebben, ook dank richting de Gastheren van het SOS team voor hun snelle inzet. Speciale dank gaat uit richting Politieteam Markdal voor hun snelle, professionele handelen en hun steun. Ook is de burgemeester Depla langs geweest om zijn steun uit te spreken, dat stellen we ook zéér op prijs!