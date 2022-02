Eigenaar drugspand ‘schrok zich rot’ na megavondst cocaïne en wapens: ‘Het leek zo’n nette huurder’

Hoe centurion Olij een keepers­kerk­hof trotseerde, cynisme brak en het NAC-dna ging belichamen

Nick Olij speelt zondagmiddag zijn honderdste wedstrijd in dienst van NAC. Het is een mijlpaal in een meer dan verdienstelijke periode onder de lat van de Parel van het Zuiden. De doelman loste een langdurig keepersprobleem op in Breda, werd aanvoerder en ontpopte zich tot een dragende kracht.

