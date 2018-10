Eigenaar café Janssen na traangasincident: 'Als ik aan die jongen denk, voel ik boosheid'

BREDA - Als David Kop, eigenaar van café Janssen, zaterdag terugdenkt aan de camerabeelden die hij die dag zag, voelt hij zich boos. ,,Je ziet een jongen bezig met een flesje. Hij weet wat hij aan het doen is. Even later loopt hij weg met een big smile op zijn gezicht. Als ik daaraan denk, voel ik boosheid."

Het is zaterdagavond iets voor 20.00 uur. Een uur eerder dan gebruikelijk, heeft Kop zijn café geopend. Speciaal voor de klanten die er in de nacht van vrijdag ook waren. Die het café in allerijl moesten verlaten, omdat iemand gas spoot. Traangas, pepperspray? Dat is nog niet bekend. Er is inmiddels een 22-jarige Oosterhouter voor opgepakt.

Olievlek

Kop vertelt hoe die nacht vooraan in het café mensen begonnen te hoesten en naar buiten liepen. Sommigen met een T-shirt voor hun mond. ,,Het verspreidde zich als een olievlek van voor naar achter." Gealarmeerd door wat hij zag, aarzelde Kop niet, stopte de muziek en startte met de evacuatie via voor- en achterdeur. ,,Dat verliep gelukkig goed, er was geen paniek." Binnen mum van tijd stonden de 170 bezoekers buiten. Hijzelf als laatste.

Nu, een dag later, staat hij met gemengde gevoelens achter de bar. Een uurtje voor de reguliere openingstijd. ,,Om mensen de kans te geven hun jas op te halen. Die moesten ze gisteren achterlaten. En om even te praten, als ze dat graag willen." Zelf? ,,Voelt het best raar om hier weer te staan." Hij zegt: ,,Dat wat is gebeurd is een scenario dat je nooit wil meemaken. We staan hier om mensen een leuke avond te geven." En dan gebeurt er zoiets.

Benauwd

Inmiddels druppelen de eerste gasten binnen. Een enkeling groet, pakt zijn jas en vertrekt weer. Anderen blijven. Zoals Jeroen(19), Wouter (18) en Thijs (18). Zij waren er ook vrijdagnacht. ,,We stonden precies in de hoek waar dat gas werd gespoten", zeggen ze. Ze voelden hun keel prikken, hun ogen, kregen het benauwd. ,,Met ons shirt voor de mond zijn we meteen naar buiten gegaan." Ambulancemedewerkers vingen hen even later op. ,,Mijn ogen waren vanochtend nog rood", zegt Thijs. Inmiddels zijn de klachten verdwenen.

Wie de dader was, weten ze niet precies. Ook Kop weet het niet. ,,Ik heb hem op de beelden gezien, maar ik ken hem niet. Het is geen vaste gast." Wouter, Michiel en Thijs komen wel vaak bij Janssen. Of dat nu minder gaat worden? ,,Nee natuurlijk niet", zeggen ze zonder aarzelen. ,,Dit was een incident. Geen gerichte actie. Het gebeurde toevallig hier, maar had ook in een ander café kunnen plaatsvinden."