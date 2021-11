Eigenaar betaalt niet, grond camping Fort Oranje gaat definitief in de verkoop

Partijen komen er niet uit, rechter laatste woord in zaak Driessen tegen Breda

BREDA/BAVEL - De kantonrechter doet 9 december uitspraak in de zaak tussen Rino Driessen/Stichting Ariba en de gemeente Breda. Beide partijen zijn de afgelopen weken onderling niet tot een oplossing gekomen voor het huurconflict over de locatie aan de Woestenbergseweg in Bavel, waar Driessen woont en een dagbesteding voor jongeren bestiert.

