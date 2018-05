Eftelingbus trekt buitenlandse toeristen aan

De bus doet er veertig minuten over om van Breda naar de Efteling te gaan. Iedere ochtend en middag rijdt bus 802 in de weekenden en schoolvakanties rechtstreeks naar het pretpark in Kaatsheuvel.

Internationaal

Het idee van de 'Efteling Express Breda' is een initiatief van Arriva, de Efteling en gemeente Breda. ,,Ook in de Belgische schoolvakanties rijdt de Eftelingbus", zegt de woordvoerster van gemeente Breda. De Efteling trekt ook veel buitenlandse bezoekers uit buurlanden aan. ,,Veel gezinnen uit België die een dagje naar de Efteling willen, kunnen nu met de directe trein vanuit Brussel of Antwerpen naar Breda en in een keer door naar de Efteling. De bus is ook perfect voor mensen die een weekendje verblijven in Brabant en graag naar het pretpark willen gaan."

Goede verbinding

,,Normaal moet je eerst met de trein naar Tilburg en daarna met de bus. Dat is onhandig, want de bus sluit vaak niet goed aan met de aankomsttijd van de trein", vertelt Efteling-ganger en moeder Nicole Luijkx. ,,De bus vanuit Tilburg is meestal ook heel druk en dat is niet fijn voor de kinderen."

