Effe wat anders in de straten van Breda

Bredanaar wil keurmerk voor zijn mondkapjes: ‘Zoveel bagger te koop’

15 februari BREDA - Sinds kort is er een officiële norm voor mondkapjes, een NEN-norm. Kapjes die aan bepaalde eisen voldoen kunnen een NEN-keurmerk krijgen. Maar die norm is in feite een wassen neus, want de overheid lijkt er weinig waarde aan te hechten. Bredanaar Piet Holten, die mondkapjes fabriceert in Cambodja, ergert zich dood.