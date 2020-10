Eethuis Family nestelt zich in familiewijk Belcrum

Family is een concept met zo’n 60 vestigingen in Nederland. Het is geen fastfoodrestaurant en ook geen ‘gewone’ cafetaria. ,,Het is een eethuis dat zo’n beetje tussen cafetaria en restaurant in zit”, zegt Bart Verwijmeren, die samen met zijn partner Pascal de Pon franchisenemer is. De twee zijn tevens eigenaar van Pannenkoekenhuis Dennenlucht (Mastbos) en Streetjump (Teteringen). Begin dit jaar hebben de twee ondernemers Monkeytown in Breda verkocht.

Te mooie locatie

,,Het is een beetje tegen de stroom in in deze tijd, maar we vonden dit een te mooie locatie om te laten liggen. Bovendien is het Family-concept redelijk coronaproof. Andere vestigingen doen het goed. Wij gaan mikken op de gezinnen van de Belcrum, maar ook op forenzen, die met de trein reizen.”

Het assortiment wordt breed, van eenvoudige plategerechten met spareribs, hamburgers en saté tot broodjes en salades.

Thuisbezorging

Verwijmeren: ,,Maar je kunt bij ons straks ook gewoon een kopje koffie komen drinken. Of eten meenemen. Thuisbezorging hebben we gepland voor een later moment, maar afhankelijk van de corona-ontwikkelingen beginnen we daar mogelijk ook snel mee.”

Volgende week gaat de aannemer aan de slag, een week of zes later moet het casco-pand volledig ingericht zijn ‘met een moderne uitstraling’ en kan ook Breda kennis maken met Family.

Volledig scherm Het logo van de Family-keten in Nederland. © Family