Eetfestijn De Foodstoet trekt naar Breda

BREDA - Breda is een nieuw foodtruckfestival rijker: de Foodstoet. In het weekend van 23 augustus rollen de foodtrucks van het festival, dat zijn oorsprong in Bergen op Zoom heeft, voor het eerst naar het Westerpark voor een editie vol eten en entertainment.

De organisatie ligt in handen van horeca-ondernemers Martin en Alma Wattimena, broer en zus, en Jeroen van Wijk van iNQ Events. En hoewel Breda al best wat foodtruckfestivals heeft, denken zij met de Foodstoet wat toe te kunnen voegen. Jeroen: ,,Het is niet alleen het eten. Het is de combinatie van fijne foodtrucks, sfeer en aankleding. De voetjes kunnen van het gras tijdens het muzikale programma. We willen Breda kennis laten maken met ons.” Alma: ,,We hebben altijd heel veel aandacht voor de decoratie, de look, en de feel van het festival. Over alles is nagedacht. Ik hoop dat de mensen dat in Breda ook gaan zien.”

Breed publiek

In het Westerpark zullen 26 foodtrucks opgesteld staan later deze maand. Martin: ,,We hebben alle wereldkeukens. Van hartig tot zoet, vlees, vis, maar ook vegetarisch en vegan. We willen voor een breed publiek toegankelijk zijn.”

Wie kinderen heeft, hoeft zich dan ook geen zorgen te maken. Er is voor hen genoeg te beleven op het terrein. Ze kunnen zich gedurende het weekend vermaken, door zich te laten schminken bijvoorbeeld of iets te knutselen. Daarnaast loopt Mika de ballonnenclown rond om de kleintjes te entertainen en kunnen ze zich uitleven op luchtkussens.

Muzikaal programma

In Bergen op Zoom vindt het evenement deze maand alweer voor de vierde keer plaats. De organisatie kent daardoor het klappen van de zweep. Een dag voor het spektakel losbarst in Breda, organiseren ze voor de omwonenden bijvoorbeeld een ‘sneak peek’. Want een nieuwe locatie betekent ook: nieuwe mensen die je niet kennen. Alma: ,,Op die manier stellen we ons voor. Dan kunnen de omwonenden alvast komen kijken wat we de rest van het weekend gaan doen.”

Naast het eten is het muzikale programma dus ook een belangrijk onderdeel. Er treden diverse bands en artiesten op gedurende het weekend: zo is er muziek van onder andere The Mule Stompers, Woodworks en Bravoure. Een DJ vult de resterende tijd op.