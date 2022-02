Eerste wethouder van Geluk in Drimmelen blikt terug: ‘Deze baan werd een missie’

Tien jaar geleden werd Jan-Willem Stoop (52) uit Terheijden onverwacht wethouder in Drimmelen. Hij werd onder meer verantwoordelijk voor sporthallen, zwembaden, woningbouw en elke scheefliggende stoeptegel in de gemeente. Stoop werd ook wethouder van Geluk, de eerste van Drimmelen. Ook die taak draagt hij na de gemeenteraadsverkiezingen in maart graag over aan zijn opvolger, want Stoop keert daarna niet meer terug in het college.