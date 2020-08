Eerste wedstrijd met publiek in Breda: Nog zeker bewegingsvrijheid, maar enige scherpte is vereist

BREDA - De eerste wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion met publiek in dit coronatijdperk is zaterdag gespeeld. Met duidelijke looplijnen in de grachten, zitplekken op afstand van mekaar, desinfectiezuilen bij de ingangen en anderhalvemeterwachtvakken voor horeca en toiletten. NAC toonde zich na afloop van de wedstrijd in grote lijnen tevreden. Alleen viel de opkomst wat tegen: er waren slechts 650 NAC-supporters.

NAC hoopte deze testwedstrijd op zo'n 1500 supporters. Toch kon er ook met dit geringe aantal wel wat lering getrokken worden. ,,De verkooppunten en toiletten verliepen in de rust niet helemaal soepel. Kennelijk was het niet duidelijk genoeg hoe je aan moest schuiven in de rij. Dat is ook een kwestie van gewenning, denk ik", gaf Leon Aerssens, hoofd veiligheid bij NAC, aan.

Lees ook Stokkers schiet NAC voorbij Heerenveen Lees meer

Geen fouillering bij binnenkomst

Handjes wassen, de in deze tijden zo standaard vraagjes en geen fouillering bij binnenkomst. Looplijnen die je zo snel mogelijk naar je zitplek wijzen. Café Beatrix waar zitten nu toch echt een must is. Stewards, allen met mondkapje, die die stroom nauwlettend in de gaten houden. En soms iemand aanspreken omdat de looplijn niet goed gevolgd wordt. ,,Toch benieuwd hoe dat gaat als straks echt volop bier gedronken wordt", zegt één van hen. Ofwel: een bezoek aan het NAC-stadion vereist enige scherpte, maar is verre van onoverkomelijk. Zo op het eerste gezicht heeft de bezoeker nog altijd volop bewegingsvrijheid.

Liever in café kijken

Dimitri Ensing zit op de B-Side. Met zijn zoon Tijn, die als jongeling straks zonder problemen naar NAC kan. ,,Maar ik denk niet dat ik zelf erg vaak zal gaan. Als je met een groepje bij elkaar wil zitten, moet je tegelijk bestellen. Anders zit je her en der verdeeld. Dan ga ik liever in het café kijken, of op een plek waar je wel samen kan zijn", legt hij uit. Goed, wellicht dat hij de maandagavonden dan wel meepakt. ,,Want om dan in de kroeg te gaan zitten, gaat mij ook te ver", grijnst hij.

Testcase volgens het boekje

In de zesde minuut veert het publiek voor het eerst op, als Heerenveenspeler Hamdi Akujobi NAC-speler Mounir El Allouchi hard onderschuift schoffelt. Een aloude stadionkreet, gevolgd door gefluit. Gezongen wordt er deze wedstrijd in het geheel niet. Soms klinkt een cynisch 'zitten!', als iemand de tribune op loopt. Soms klinkt er ouderwets gemor, als NAC-spits Sydney van Hooijdonk de bal maar weer eens van zijn voet laat glijden. Maar in zijn geheel ging deze testcase dus volgens het boekje. ,,We gaan het nu evalueren. Ook hoe we mensen die de lijnen niet volgen het beste aan kunnen spreken", zegt Aerssens. Naast de coronamaatregelen, is het vanaf dit seizoen ook niet meer toegestaan om in het stadion te roken.

Volledig scherm NAC - SC Heerenveen: eerste wedstrijd met publiek bij NAC Breda © BSR Agency

Kijk hier naar onze meest bekeken video’s: