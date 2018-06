Eerste water in vernieuwd wedstrijdbad van zwembad Wolfslaar. Alleen het is wel bruin...

Video Valse meldingen station Breda en Dancetour gedaan door 'Lisa' en 'Soeraja': 'De bom gaat om tien uur af'

19:04 BREDA - De valse bommelding op station Breda op 15 mei is gedaan door een jonge vrouw. Dat blijkt uit de telefoongesprekken die de politie maandagavond openbaar heeft gemaakt in Bureau Brabant. Ze belde twee keer voor een bomaanslag op het station en zei vijf dagen later dat haar broer een aanslag zou plegen op Dancetour.