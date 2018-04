Eerste vrouwelijke luchtmachtkolonel vertrekt: 'Het was een best eenzame periode'

Ze zoeken een jóngen. Die moet de hoofdrol spelen van scheepskapitein in de schoolmusical. Laat dat nu net zijn waar Elanor O'Sullivan, op dat moment twaalf jaar en leerling van groep 8, opstandig van wordt. Want waarom zou een meisje die rol niet kunnen spelen? Het is nota bene de hoofdrol. En ook nog een beroep waar Elanor een paar weken eerder als een blok voor is gevallen, door een schoolproject over het leger. ,,Ik kan er niet tegen als mensen te snel aannames doen", zegt de scheidend 'kapitein' van Vliegbasis Eindhoven dertig jaar later.

Die ouderwetse schooldirecteur delft uiteindelijk het onderspit: Elanor wordt tóch de kapitein in de musical. Dertig jaar later is het meisje, dochter van een Ierse vader, getrouwd en moeder van een meisje (16) en jongen (14). Deze week werd bekend dat Elanor Boekholt-O'Sullivan, zoals ze sinds haar huwelijk heet, de tweede vrouwelijke generaal wordt bij de luchtmacht. Op 1 juli wordt de 42-jarige luchtmachtkolonel bevorderd tot commodore en stapt ze over naar het Defensie Cyber Commando (DCC) in Den Haag.

Volledig scherm Elanor Boekholt-O'Sullivan in 2008 in Afghanistan.

De afgelopen twee jaar viel ze op. Nooit eerder stond een operationele vliegbasis in Nederland onder commando van een vrouw. Het feit dat ze vrouw is, en dat ze geen verleden heeft als gevechtspiloot maakte de benoeming in Eindhoven in 2016 extra bijzonder. ,,Het was een best eenzame periode waarin het een en ander is gebeurd", blikt ze terug. ,,Er is aantal onderzoeken geweest op de Vliegbasis in Eindhoven." Ze zucht. ,,Onderzoeken waarover de omgeving sneller een oordeel had geveld dan de onderzoekscommissie."

Misstanden

De Eindhovense basis kwam de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws. Er waren meldingen over foute declaraties. Na een onderzoek onder zeventig mensen, kregen twee leidinggevenden een reprimande. Ze wisten van gesjoemel met reiskosten. Luchtmachtpiloot Victor van Wulfen trok in 2009 aan de bel over misstanden. Hem werd daarna op allerlei manieren het leven zuur gemaakt en zijn vliegerstatus werd hem ontnomen. Een onderzoeksraad oordeelde in 2015 snoeihard over de manier waarop Defensie omging met de meldingen van de piloot. De raad concludeerde dat de veiligheid van de vliegers daadwerkelijk onvoldoende gewaarborgd was en dat sprake was van een verziekte meldcultuur.

De minister moest Van Wulfen uiteindelijk in 2015 rehabiliteren maar Boekholt-O'Sullivan haalde de piloot vorig jaar van het rooster. Op social media plaatst de klokkenluider al jarenlang een onophoudelijke stroom berichten waarin hij zijn ongenoegen en frustraties over de gang van zaken uitspreekt. Ook aan haar adres. Zij vond dat de vliegveiligheid in het geding was, omdat hij het conflict met Defensie niet los kon laten. De rechter gaf Boekholt gelijk. Ook haar kinderen kregen mee wat er op twitter allemaal over hun moeder werd gezegd. ,,Dat moest ik thuis uitleggen. Dat ik als commandant besluiten moet nemen die mensen persoonlijk raken. En dat iedereen op een andere manier uit. Je hebt er die heel stil worden, anderen gaan luid tekeer. Maar uiteindelijk is het: hoge bomen vangen veel wind. Mijn kinderen zou ik om die reden een hoge functie nooit afraden, al moet je wel beducht zijn op de gevolgen."

Wat deed die kwestie zelf met haar? ,,Dat ik me nog scherper afvraag of ik de juiste dingen doe. Of het besluit aan het einde van de dag nog klopt met mijn eigen morele kompas." Ze kan ook met een rotgevoel naar huis gaan. ,,Als ik wel het juiste deed maar ik er tegelijkertijd iemand persoonlijk mee raak. Schorsen, hangende een onderzoek bijvoorbeeld. Dan neem ik de goede beslissing maar ik denk ook aan het gezin dat hij of zij thuis heeft zitten."

Volledig scherm Koning Willem-Alexander op Vliegbasis Eindhoven. Links commandant van de vliegbasis Elanor Boekholt O'Sullivan. © Defensie

Mannenwereld

Ze is een vrouw in een mannenwereld. Een onderwerp waarmee Boekholt-O'Sullivan al jarenlang wordt geconfronteerd. ,,Ergens is het jammer dat het een gespreksonderwerp is. Je kunt bij mij een snaar raken als ik hoor dat ik er alleen maar op mijn positie ben omdat ik een vrouw ben. Er is ook een andere kant: ik hoop dat meisjes ondanks dat stoere imago van Defensie zien dat er plek is voor mannen én vrouwen. Dat ze denken: als zij daar met haar persoonlijkheid voor geschikt is, kan ik het misschien ook wel."

De aanstormende generaal heeft in Eindhoven wat rondgevraagd. Of het eigenlijk uitmaakt, een man of vrouw als commandant. Het máákt uit, kreeg ze naar eigen zeggen te horen. Ze stelt vragen die eerder niet gesteld zijn. Benoemt alles. Durft zich kwetsbaar op te stellen. ,,In een vergadering zeg ik: dat weet ik nog niet zo goed, als ik nog moet nadenken. Ik merk dat mijn omgeving dat nu ook sneller doet." Ze vindt het een hele verbetering. Want wat haar betreft is de mens veel te veel geprogrammeerd om overal steeds weer over te oordelen.

Volledig scherm Elanor Boekholt-O'Sullivan © Ton van de Meulenhof

Digitaal

De inwoonster van Breda verruilt haar basis in Eindhoven voor de nieuwe post in Den Haag. Ze wordt daar de baas van de strijd anno nu. ,,Bij Defensie denken veel mensen aan oorlog voeren met bommen, granaten en geweren. Conflicten zijn zich steeds meer gaan afspelen in het digitale domein. Kijk naar ISIS en hun activiteiten op sociale media." Naast digitale verdediging en inlichtingen verzamelen kan het DCC ook zelf cyberaanvallen uit voeren. ,,Vraag me niet wat daar mijn plannen zijn. Ik ben niet iemand die hard roept hoe het was en hoe het moet zijn. Ik ben er nog niet eens geweest."

In Eindhoven heeft Boekholt-O'Sullivan inmiddels een plan gemaakt met de zaken die ze per se de komende twee maanden nog wil afronden. Van het managementteam wilde ze weten met welke werkwijze of maatregelen ze per direct stoppen als ze de deur achter haar dicht doet. ,,'Er is hier niets van jou alleen dus waar zouden we mee moeten stoppen', werd er gezegd. Een mooier antwoord had ik niet kunnen krijgen."