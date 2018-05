Eerste vijftig meter Baronielaan zitten erop: rijbaan veel smaller

,,Een natuurlijke manier van remmen'', grapt een kijker die het werk op de voet volgt. De contouren van de laan nieuwe stijl worden zichtbaar, de eerste reacties zijn enthousiast. ,,Het verschil in beleving is het eerste wat opvalt. Een veel smallere laan. Ik ben ervan overtuigd dat je op het op deze manier goed doet en onmogelijk maakt om vijftig kilometer per uur of harder te rijden. Dit is zoals het in grote steden gebeurt, ik ben hier ontzettend blij mee. En de laan sluit nu goed aan op de rotonde op de Ginnekenweg. Petje af.''

Fantastisch

Buurtbewoner Cees Kleij: ,,Fantastisch, geweldig hoe de gemeente dit aanpakt. De Baronielaan krijgt de oude allure weer terug. De gemeente pakt het goed aan.'' Maar, voegt Kleij toe: ,,Als twee vrachtwagens mekaar moeten passeren wordt het wel een stuk lastiger.'' Hij wijst op de nieuwbouw die gaat komen achter de Heilig Hartkerk (Heilig Hart Hof): ,,Hoe dat straks moet met het bouwverkeer, ik ben benieuwd.''

Het werk op de Baronielaan, op het stuk tussen de Ginnekenweg en de Johan Willem Frisolaan (zuidelijke rondweg), begon in maart met de kap van 39 kwetsbare kastanjebomen, de bomen worden vervangen door jonge aanplant. De herinrichting gebeurt in tien fases, met vervanging van de riolering, nieuwe parkeervakken (300) en lichtmasten De eerste fase van vijftig meter zit er bijna in, klinkers in plaats van asfalt, zoals het vroeger was. De tweede fase start maandag 7 mei. Een behoedzame klus, zeker met alle kabels en leidingen.

Snelheden waren te hoog

Het ontwerp voor de Baronielaan is in de afgelopen twee jaar gemaakt, na overleg tussen bewoners en ambtenaren. Eén van de pijnpunten was dat de straat indertijd als 30-kilometer zone was ingesteld, maar niet als zodanig was ingericht. Een woordvoerster van de gemeente: ,,De snelheden lagen te hoog, er zijn door ons zelfs snelheden van 85 kilometer gemeten.''

Landelijke norm

De breedte van de rijbaan is overeenkomstig de landelijke norm voor 30-km wegen: ,,Hier kan dan op gehandhaafd worden. Het aanbrengen van verkeersdrempels was niet mogelijk omdat de oude bebouwing dan mogelijk last zou kunnen krijgen van scheurvorming als gevolg van trillingen.'' De aannemer loopt twee weken achter op de planning: ,,De verwachting is dat de aannemer de vertraging in de volgende fasen weer gaat inlopen.'' De oplevering is nu gepland in januari 2019. Tijdens het werk is de Baronielaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Borden geven de omleidingen aan.