Eerste 'vegetarische restaurantweek’ Breda

Van grijs naar groen: Tuinzigt krijgt nieuw Nelson Mandelap­lein in voorjaar 2020

15:30 BREDA - Als het regent oogt het toch al zo grijze Nelson Mandelaplein nog iets grauwer. Dat is vanaf volgend jaar verleden tijd, want het centrale plein in de wijk Tuinzigt gaat op de schop. Helemaal op maat gemaakt voor en door de bewoners.