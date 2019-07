Eerste Tour du Jour aan de Vismarkt in Breda

Fraaie goals proefspe­lers Polizzi en Lederman voor gelegen­heids­team NAC

6 juli Met een schitterend gekruld schot in de verre hoek gaf proefspeler Luca Polizzi twee minuten na zijn invalbeurt -hij was in de rust ingebracht- zijn visitekaartje af. De linkspoot was zaterdagmiddag een van de vele onbekende gezichten in het met 1-7 gewonnen oefenduel van NAC tegen Madese Boys.