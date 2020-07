Eerste sporters stappen in Breda om middernacht al over de rode loper

De eerste twee tijdsloten bij Snap Fitness in de nachtelijke uren waren meteen volgeboekt. ,,Eerlijk: ik voel me nu al hyper voor vanavond'', klinkt clubmanager Marga Vermeeren deze dinsdagmiddagvrolijk.

De fitnessschool aan de Tramsingel is er klaar voor. Sporten kan nu alleen via een reservering in de app en dus weet Vermeeren heel goed hoe deze nacht en woensdagochtend eruit gaan zien. ,,De negen heren van hockeyvereniging Zwart-Wit beginnen als eerste, plus nog een losse dame.''

Maximum

Dit is meteen een uitzondering, voegt Vermeeren daaraan toe, want verder wil ze werken met maximaal acht mensen per groep. ,,Iedereen mag anderhalf uur trainen. Ieder half uur komt een nieuwe groep, dus zijn er maximaal 25 personen binnen. Dat mogen er in principe 45 zijn.''

Dat maximum wil ze later wel opschroeven, maar eerst zien hoe dit in de praktijk werkt.

Ze zal eerst bijkletsen met de leden, denkt Vermeeren. De afgelopen maanden was het contact immers vooral via live sessies op social media.

Zo'n zes weken geleden mocht voor het eerst weer buiten gesport worden, op de parkeerplaats achter de fitness. Nu is alles bijna als vanouds.

Bijna, want ook hier de bewegwijzering, de anderhalve meter, de desinfectiemiddelen. ,,De regels veranderden constant, dat is lastig. We hadden ons koffiehoekje al weggehaald om er cardio neer te zetten. Maar een koffiehoekje mag nu dus weer wél'', grijnst Vermeeren. Nu staat er iets alternatiefs, maar grote kans dat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt: ,,Iemand reserveert per anderhalf uur, ik kan me voorstellen dat hij of zij al die tijd wil sporten.''

De nacht van 1 juli

Aan die beperkingen zit wel een mooie kant, merkte Vermeeren al bij het buitensporten. ,,Omdat de groepen kleiner zijn, leer je de mensen anders kennen. Je hebt ander en méér contact. Het zijn toch trainingen van anderhalf uur en dat met zo'n negen man.‘’

Ze kijkt even naar haar computerscherm. De nacht van 1 juli. Om half één komen er nog eens acht man. Om één uur melden de volgende vier zich. De rest van de nacht komt er mondjesmaat wat binnen. Vanaf vijf uur neemt het aantal sporters harder toe. ,,En vanaf zes uur zit de hele ochtend gewoon vol'', ziet ze.

Maar die eerste groep, om één seconde over twaalf. Geen toeters en bellen, zegt Vermeeren, hoewel er wel een rode loper voor ze klaarligt. En die eerste groep krijgt een handdoek cadeau.

,,Ik heb er enorm veel zin in, het is echt een moment. M'n dagen zijn nu lang, ik blijf deze nacht zeker tot één uur aanwezig. Zien hoe het gaat, hoe het werkt. Maar ik denk toch wel dat we aan alles hebben gedacht.''