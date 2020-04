Eerste schets van nieuwe Teteringse WA-plein na twintig jaar praten

Niet strak parkeren

Verder: wandelpaden en een fietsroute en een aantal parkeerplekken. Niet strak parkeren in een rijtje, maar wat meer verspreid over het plein. Er zullen volgens Berkhout iets minder parkeerplaatsen komen dan de pakweg honderd die er nu zijn. Althans, dat is de wens. Zou de presentatie eerst in De Dorpsherberg plaatsvinden, nu zijn de schetsen te zien op willem-alexanderplein.nl. Bewoners kunnen daar dan weer op reageren, wat inmiddels volgens Berkhout al massaal gebeurt.