Eerste rij bij Breda Jazz Festival

BREDA - Ze zien de straatparades langs de terrassen in de Haven lopen. Horen alle optredens vanaf het podium op het Spanjaardsgat. De bezoekers van de passantenhaven in het centrum liggen eerste rij voor Breda Jazz Festival. 'We komen onze boot bijna niet af'.

Martin Egas (61) Hardinxveld

Volledig scherm Martin Egas: 'Na 4,5 uur varen vanuit Hardinxveld zijn we donderdag in Breda aangekomen.' © Jamaica Vink

,,Als we een lang weekend vrij zijn, zoeken we met wat vrienden een bestemming uit. We waren al bij het jazzfestival in Den Bosch geweest en wilden eens wat anders. Na 4,5 uur varen zijn we donderdag aangekomen in Breda. Met drie boten en er waren precies drie plekjes vrij. Het had zo moeten zijn. Bij de brug verderop hebben we ook eens gelegen. Maar dit is de beste ligplaats, een eliteplek.''

,,In de middag en avond gaan we de stad in. Maar ook op de boot krijgen we veel mee. Hartstikke gezellig. Alleen tijdens het testen donderdagochtend, trilden we zowat de boot uit. En tja, 's nachts komt er jeugd langs. Maar dat weet je. Het weegt niet op tegen de voordelen: een ideale plaats, je hebt je eigen huisje bij je. En we betalen voor vier nachten maar 46 euro. Daar vind je geen hotel voor.''

André (59) en Anita van der Steen (58) uit Grave

Volledig scherm André: ' Dit is een unieke plek, zo midden in het centrum.' © Jamaica Vink



André lachend: ,,Je moet niet te veel reclame voor deze ligplaats maken. Of de gemeente moet meer ruimte creëren. Dit is een unieke plek zo midden in het centrum.'' Anita: ,,We liggen hier voor de tweede keer, de eerste keer tijdens het festival. Een vriend van ons tipte deze plek. Ik dacht oordoppen nodig te hebben 's nachts, maar het valt reuze mee.''

André: ,,Het gaat tot in de laat uurtjes door, maar je valt op een gegeven moment toch wel in slaap.'' Anita: ,,Ons hoor je niet klagen.'' André heeft wel wat tips voor de passantenhaven: ,,Het sanitair kan beter. Je moet een eindje lopen en dan heb je maar twee toiletten en overlopende douches. Echt schoon is het ook niet. En een waterpunt bij de boten, dat zou ook fijn zijn.''

Louwrens (44) en Diana Aaldijk uit Zevenbergen

Volledig scherm 'We komen de boot bijna niet af', zegt Louwrens lachend. 'We ontbijten of lunchen ergens, maar zitten het liefst hier'. © Jamaica Vink

,,We komen de boot bijna niet af'', zegt Louwrens lachend. ,,We ontbijten of lunchen ergens, maar zitten het liefst hier.'' Diana: ,,Er is zoveel te zien. De drukte, straatparades. Je hoort de muziek goed. Wij komen echt voor de sfeer.''



Hij: ,,Op het terras betaal je 3 euro voor een wijntje, hier heb je alles bij de hand. En wat Diana zegt: je zit er middenin. Met Hemelvaart doopte de wethouder tegenover ons nog een elektrische rondvaartboot.''

,,We liggen hier voor de tweede keer tijdens het jazzfestival'', vervolgt Louwrens. ,,We hebben dit keer een bijboot bij. Dat zagen we vorig jaar bij anderen. Ideaal, kan je ook nog over de Singels varen.'' Eén maar: ,,Het is jammer dat mensen hun afval in het water dumpen. Dat hou je helaas bij een festival.''

Karin Verwijmeren (60) uit Teteringen

Volledig scherm Karin Verwijmeren: 'In de ochtend relax ik. Puzzelen, lezen. In de middag ga ik naar mijn man toe'. © Jamaica Vink

,,Mijn man zit bij de Original Victoria Band en is een van de organisatoren van de oude stijl jazzoptredens in Hotel Nouveau van Ham. Hij is van 's middags tot 's nachts weg. Dan is het fijn om niet steeds op en neer naar Teteringen te hoeven.''

,,In de ochtend relax ik. Puzzelen, lezen. In de middag ga ik naar mijn man toe. Het is hier reuze gezellig in de Haven. Donderdag kon ik het optreden van Massada vanaf hier goed horen. Je ziet de Grote Kerk, bootjes, de terrassen, jonge eendjes. We betalen 117 euro voor negen dagen. Dat is zelfs goedkoper dan parkeren.''