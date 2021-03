Eerste reacties West-Brabantse kandidaten op exitpoll verkiezingen. PVV: ‘Laten we hopen op gordijnbonus’

Marco van der Wel uit Rijsbergen is blij dat zijn Partij voor de Dieren bij de exitpoll met zes zetels wordt beloond. ,,We zijn consistent in wat we zeggen en daar komen steeds meer mensen op af. Het is echt een stijgende lijn‘’, aldus Van der Wel. De Rijsbergse politicus is blij dat D66 het zo goed doet, maar vindt dat zijn Partij voor de Dieren net iets meer standvast is als het gaat om bijvoorbeeld klimaat en dierenwelzijn: ,,Ik ben heel blij voor ze, maar wij gaan toch voor de echte keuzes. Want we kunnen mensen wel naar de mond praten, dat zou niet eerlijk zijn.‘’