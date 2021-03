Eerste reacties West-Brabantse kandidaten. D66:'Mooie uitslag’, GroenLinks: ‘Teleurstelling groot’

OM: 120 uur taakstraf voor minderjari­ge bestuurder na dodelijke crash Et­ten-Leur

16 maart BREDA/ZEVENBERGEN - Tegen een nu 19-jarige verdachte uit Zevenbergen die in juli 2019 in Etten-Leur een dodelijk verkeersongeval zou hebben veroorzaakt, heeft de officier van justitie dinsdag een werkstraf geëist van 120 uur. De toen 17-jarige jongen zonder rijbewijs heeft volgens het OM veel te hard gereden, minimaal 125 kilometer per uur.