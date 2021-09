Eerste prijs verrast buurtschap Klein-Zundert: ‘Dit hadden we nooit verwacht, maar wat is het mooi!’

Regenboog­vlag­gen terug naar het Valkenberg na bekladding, BO Diversity stelt ‘bankwacht’ in

4 september BREDA - De twee regenboogvlaggen die vorig jaar oktober zijn onthuld in het Valkenberg in Breda keren na drie keer te zijn besmeurd op vrijdag 10 september weer terug naar het park, gedrapeerd over een bank aan de kant van de Delpratsingel. De vlaggen worden opnieuw onthuld. BO Diversity, die opkomt voor diversiteit in de stad, voert actie en stelt een ‘bankwacht’ in.