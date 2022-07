Eerste Oekraïense vluchtelingen verlaten Breda, en tóch onderzoek naar uitbreiding opvang

Eind juni woonden er nog 370 Oekraïense vluchtelingen in de Koepel in Breda. 118 ontheemden zijn opgevangen door particulieren en 43 vluchtelingen staan op de locatie Weideveld ingeschreven. In totaal zijn nu 47 mensen uit Breda vertrokken. Dat laat het college van B en W via een brief weten aan de leden van de gemeenteraad.