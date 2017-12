Eerste kopers slaan hun slag op De Klokkenberg in Breda

videoBREDA - De eerste verkoopronde van een dertigtal te bouwen panden in het voormalige sanatorium De Klokkenberg aan de Galderseweg in Breda is een succes. Dat meldt de Bredase projectontwikkelaar Richard Schul. De verbouwing van het complex komt nu in een stroomversnelling.

Sterker, de verbouwing tot woonoord met 180 woningen en appartementen is al onderweg. De eerste werklui hebben bezit genomen van de lange gangen en grote ruimtes om behoedzaam en zorgvuldig, met behoud van de waardevolle elementen, plafonds en oude leidingen te strippen.

,,Ik ben hier ontzettend tevreden mee'', zegt Schul over het begin van de verkoop. De vijftien statige panden die verrijzen in de vrouwenvleugel (prijs vanaf 865.000 euro) zijn verkocht (drie onder optie). Veertien panden in het zusterhuis (van 365.000 euro tot 575.000 euro) waren helemaal snel weg: ,,Het aantal gegadigden voor deze huizen is zelfs drie keer overschreden.''

Waar andere ontwikkelaars zich stukbeten op het grootste naoorlogse Rijksmonument van het land (1952), ziet Schul zijn project van de grond komen: een dorpje met zo'n 600 bewoners in het beschermde Markdal.

Herenvleugel

Begin volgend jaar zal ook het 'economiegebouw', met de vroegere keukens en eetzalen, in de verkoop gaan met twintig woningen. Daarna ook de herenvleugel met vijftien herenpanden die per stuk rond de miljoen euro gaan kosten. ,,De afgelopen weken waren best spannend'', zegt Schul.

Dan mogen de verkoopbrochures glimmen als glossy's en de open dag meer dan duizend kijkers hebben getrokken, De Klokkenberg moet zich nog wel bewijzen als gedroomde woonplek. En dat is meer dan gelukt, zegt de ontwikkelaar, bekend ook van Buitenplaats Marckhoek en Wagemakerspark in Breda-Zuid. 'Wonen op je eigen landgoed', heet het. Vanaf eind 2018.

Herkenbare torentjes

In de komende vijf jaar zal er tussen de 80 en 100 miljoen euro worden geïnvesteerd in de omvorming van het totale complex, met de twee herkenbare torentjes. Schul betaalde er 5,5 miljoen euro voor, het Nationaal Restauratiefonds neemt de helft van de hypotheek op zich. Er is wel haast geboden: restauratie van een monument levert volgens Schul fors fiscaal voordeel op voor de kopers, die overigens vrijwel allemaal uit Breda komen.

Beoogd hoofdaannemer is bouwbedrijf Aan de Stegge uit Roosendaal, waarmee Schul 21 panden heeft gebouwd in Princenhage (De Dreef).