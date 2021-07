Eerste klimaatbegroting Breda 2021: inhaalslag nodig om CO2-doelen te bereiken

Bijdrage voor regenton of tegelwip­pen ook voor huurders beschik­baar: ‘Elke tegel eruit, is er één’

15 juli BREDA - Hoe meer groen in de stad, hoe beter. Vanuit die gedachte kunnen vanaf augustus ook huurders in de gemeente Breda een bijdrage aanvragen in de kosten voor bijvoorbeeld een regenton of het vergroenen van hun nu nog betegelde tuin.