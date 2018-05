Dekking zoeken

Vraagstukken

De Jongerenraad komt dit jaar zeven keer bij elkaar. De aftrap was vorige maand in Den Haag. "We zoomen in op vraagstukken die actueel zijn. Zoals cybercriminaliteit en nepvuurwapens", zegt Beau Stolwijk, communicatieadvieur bij de landelijke politie en een van de initiatiefnemers van de Jongerenraad.

Even later zit het gezelschap binnen in een Lagerhuis-setting. Onderwerp van discussie: Krijg je als burger meer vertrouwen in de politie als zij openheid van zaken geeft over de aanpak van radicalisering en terrorisme. Een levendig debat ontspint zich tussen voor- en tegenstanders van de stelling. "Te veel politie-informatie over aanpak van terrorisme leidt tot een gevoel van onrust bij de bevolking", betogen de tegenstanders. "Niet waar", aldus de voorstanders. "Als je de burgers niet goed informeert, dan gaan ze voor hun informatie af op onbetrouwbare bronnen en geruchten. En juist dat veroorzaakt onrust."