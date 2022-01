Eerste fase Eureka in Breda gaat in de verkoop: parkachtig, groen en autoluw

BREDA - De ontwikkelaars Maas Jacobs en NBU starten vrijdag 28 januari om 13.00 uur met de verkoop van de eerste woningen in bouwplan Eureka in Breda. Deze eerste bouwfase is gedoopt in Deelplan Central en bestaat uit 78 koopappartementen. De ontwikkelaars spreken van een mijlpaal na jaren van voorbereiding. Op het voormalige Euretco-terrein verrijzen in totaal 307 woningen.

In deze eerste bouwfase gaat het om compacte tot grotere appartementen, met een woonoppervlakte variërend van 67 tot 170 vierkante meter. ‘Voor ieder wat wils’, heet het in de presentatie over de verkoop.

Naast koopappartementen worden in deze eerste fase ook 76 sociale huurappartementen gebouwd, in opdracht van de woningcorporaties Alwel en Laurentius. De bouw gaat in het tweede kwartaal van 2022 van start.

Ondergrondse parkeerkelder

Deelplan Central krijgt een ondergrondse parkeerkelder en een parkeerdek in het ‘binnengebied’. ,,Naast de stijlvolle bakstenen architectuur, de royale buitenruimtes en chique hoofdentrees staan de gebouwen in Eureka! in een parkachtige groene autoluwe omgeving. Nieuwbouw op steenworp afstand van het station, toekomstige nieuwbouw op Crossmark en het centrum van de stad”, aldus de ontwikkelaars.

,,Gezien de voorbereidingstijd en de onzekerheden rondom de coronamaatregelen is besloten de verkoop en inschrijving digitaal te doen, ook al hadden wij liever de geïnteresseerden op locatie uitgenodigd om te informeren over de plannen”, stelt Sooi Laurijsen van Maas-Jacobs Vastgoed.

Brochures

Bij de drie verkopende makelaarskantoren KIN, Storimans en partners en Van der Sande zijn brochures verkrijgbaar. ,,Ook zijn de makelaars bereikbaar voor vragen.” De sluitingsdatum voor de inschrijving is zondag 13 februari om 23.59 uur.

Het kantoorpand op het voormalige Euretco-terrein aan de Archimedesstraat in wijk Doornbos-Linie ging in 2012 tegen de vlakte. In de jaren eropvolgend is het nodige gesleuteld aan het bouwplan dat vertraging opliep door de kredietcrisis. Een eerste aftrap was er in oktober vorig jaar met de onthulling van een bouwbord door wethouder Daan Quaars (bouwen en wonen, VVD) en de inmiddels vertrokken wethouder Paul de Beer (stedelijke ontwikkeling, D66). De Beer sprak van een typisch voorbeeld van een bouwproject dat door de jaren alleen maar beter is geworden.

www.eureka-breda.nl

Volledig scherm Woningbouwproject Eureka! in Breda © Maas Jacobs/NBU