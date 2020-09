Eerste coronadoden in Amphia sinds begin augustus

BREDA - Voor het eerst sinds begin augustus zijn in het Amphia Ziekenhuis in Breda patiënten aan de gevolgen van corona overleden. Het gaat om twee sterfgevallen deze week.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) meldt donderdag dat er landelijk gezien zestien sterfgevallen zijn bijgekomen, wat de grootste dagelijkse toename sinds 30 mei betekent. De gegevens komen soms met wat vertraging binnen. Sinds het begin van de coronacrisis zijn in Amphia in totaal 111 mensen aan corona overleden.

Acht coronapatiënten

Op dit moment liggen in het Bredase ziekenhuis acht coronapatiënten. Dat zijn er twee minder dan afgelopen maandag. Een persoon ligt op de intensive care. Amphia meldt zowel op maandag- als donderdagmiddag nieuwe cijfers.

‘Geen conclusies’

Lange tijd bleef het aantal opnames in Amphia beperkt tot maximaal vier. Sinds afgelopen weekend zijn het er weer meer. Volgens een woordvoerster van Amphia vallen aan deze cijfers ‘geen conclusies’ aan te verbinden. “Je ziet dat het aantal besmettingen stijgt, vooral onder wat jongere mensen. Die zie je minder snel in het ziekenhuis, maar ze gaan op een bepaald moment ouderen wel besmetten. Op dat moment gaan ook we de impact daarvan weer merken.”

Landelijk steeg het aantal geregistreerde ziekenhuisopnames tussen woensdagochtend en donderdagochtend met 25.

Spreiding

In het Amphia Ziekenhuis liggen op dit moment geen coronapatiënten die overgeplaatst zijn vanuit andere ziekenhuizen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, in het leven geroepen tijdens de eerste coronaperiode, spreidt patiënten om de drukte in de ziekenhuizen zoveel mogelijk evenredig te verdelen.

Tijdens het hoogtepunt van de corona-uitbraak in maart en april werden coronapatiënten ook verdeeld over ziekenhuizen in heel het land. In die maanden dreigde een tekort aan bedden op de ic’s, maar daar is nu vooralsnog geen sprake van.