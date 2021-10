Eerste contouren nieuw Seeligpark in Breda zichtbaar: ‘We willen de mensen warm maken’

Een beter weer kunnen de deelnemers van de excursie bij het toekomstige Seeligpark zich niet wensen. De zon straalt krachtig en ook projectleider van het park, Karien van Bijsterveldt, heeft er duidelijk zin in. ,,We willen de mensen warm maken voor wat er gaat komen en ze beter bekend maken met de natuur in de stad”, verklaart ze. De Seeligkazerne zelf bezoeken zit er deze dag helaas niet in, want daar is Defensie nog volop in bedrijf.