Eerste cocaïnewasserij in België gevonden: elf arrestaties waaronder een Nederlander

Weer volop prikken met AstraZene­ca in Breepark Breda: 'Binnen een week is achter­stand ingelopen’

24 maart BREDA - Net als elders in het land wordt ook in Breda woensdag het inenten met het vaccin van AstraZeneca hervat. Dat gebeurt in evenementenhal Breepark. GGD West-Brabant zet extra mensen in om zo snel mogelijk de achterstand in te lopen.