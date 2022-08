Eerste Bredase Walk of Peace loopt dwars door de stad: ‘Vrede is niet vanzelfsprekend’

BREDA - De eerste Bredase Walk of Peace, een vredeswandeling door de stad van vijf kilometer, loopt van de Hoge Vucht en Biesdonk naar de Linie, het centrum en Boeimeer. ,,Vrede is een groot goed en dat moeten we uitdragen.”

In de Vredesweek worden tussen 17 en 24 september in het hele land vredeswandelingen gehouden onder de naam Walk of Peace. In Breda gebeurt dat op zaterdag 17 september.

,,Vrede moet je koesteren", zegt Jan Hopman, een van de initiatiefnemers van het Mondiaal Centrum in Breda. ,,Jonge generaties denken dat het vanzelf gaat. Zij vinden vrede vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, weet wel beter. En de mensen die hier naar toe zijn gevlucht uit Afghanistan, Syrië en Oekraïne die weten het ook. Vrede is belangrijk en die boodschap moeten we uitdragen.”

Veel belangstelling

Hopman verwacht tussen de 100 en 200 deelnemers. ,,Vanwege de oorlog in Oekraïne is er veel belangstelling voor vrede. Bij Walk of Peace werken Bredase organisaties samen als FNV, Augustinusparochie, Vluchtelingen werk, Amnesty, Tientjes en de Protestantse Gemeente. Die lopen allemaal mee. Mensen die meelopen, hoeven niet de hele route af te leggen. Je kunt er ook voor kiezen om een deel mee te lopen.”

De manifestatie begint met een stiltekring op het Groenedijkplein. Om 12.00 uur staan overal in het land stiltekringen vanwege de oorlog in Oekraïne. Tegenstanders van de oorlog staan zwijgend in een kring en laten flyers zien om de vredesboodschap te verspreiden. Tijdens de wandeling wordt op verschillende plaatsen met toespraken stilgestaan bij oorlog en vrede.

Quote De vluchtelin­gen­pro­ble­ma­tiek raakt ons allen Piet Meertens, ArtRing Teteringen

Poolse liederen

Bij de Koepel is er een ontmoeting met gevluchte Oekraïners. Later zijn bij de Mariakapel aan de Claudius Prinsenlaan Poolse liederen te horen. De middag eindigt rond half vijf in het Mondiaal Centrum met een toespraak van de uit Rusland gevluchte Anita Bastet, muziek en een maaltijd voor iedereen.

In de Vredesweek zijn er twee lezingen in het Mondiaal Centrum. Op maandag 19 september spreekt Sylvana Simons over vrede en op donderdag 22 september houdt professor Dr. Ernst Hirsch Ballin de lezing Vrede en Recht. In de Aula van het Mondiaal Centrum is tot 12 november een tentoonstelling te zien van de ArtRing, een amateur-kunstenaarsvereniging uit Teteringen die onder het thema Vlucht allerlei kunstwerken heeft gemaakt. ,,Ook amateurkunst is een weerspiegeling van de maatschappij. De vluchtelingenproblematiek raakt ons allen", aldus Piet Meertens van de ArtRing.

Aanmelden voor Walk of Peace via gastvrouw@mondiaalcentrumbreda.nl.

Volledig scherm De Walk of Peace begint op het Groenedijkplein. In 2021 werd het kunstwerk Vredesduif van kunstenaar Paul Hermans teruggeplaatst. © Pix4Profs / Johan Wouters