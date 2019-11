Eerste Bredase turborotonde en fietstunnel op drukke splitsing Leursebaan en IABC

Met name in de ochtend- en avondspits loopt het verkeer geregeld vast op de splitsing in westelijk Breda. Dat heeft onder meer te maken met de huidige verkeerssituatie, waarbij afslaand verkeer in de richting van en naar Prinsenbeek voorrang moet verlenen aan doorgaand verkeer op de IABC. Een andere reden voor de drukte is het vele vrachtverkeer van bedrijventerrein Heilaar in de richting van de A16, en andersom.