Eerste Bredase restaurant definitief dicht door crisis

‘Zoals de meesten van jullie weten zijn wij twee jaar geleden begonnen met La Cucina Italiana en hebben wij in deze twee jaar niet genoeg reserve opgebouwd om de tijdelijke sluiting vanwege de coronacrisis te overbruggen. Om erger te voorkomen hebben wij besloten tot onmiddellijke sluiting over te gaan’, aldus Vugts, die sinds twee jaar in de zaak zit. (La Cucina bestaat als restaurant op zich al langer).

Enquête

4000 euro

De verplichte horecasluiting geldt tot 6 april, maar de algemene verwachting is dat de ‘lockdown’ op de een of andere manier verlengd wordt. Bedrijven maken ondertussen massaal gebruik van maatregelen die de overheid aanbiedt, zoals werktijdverkorting. Ook doen in Breda veel horeca-ondernemers een beroep op het noodfonds van de gemeente: bedrijven kunnen een éénmalig vast bedrag van 4.000 ontvangen in de vorm van een renteloze lening.

Goed overleg

Donderdagavond is er in Breda overleg geweest tussen KHN, enkel grote brouwerijen, pandeigenaren en de gemeente over de nijpende situatie in de horeca. Dat wordt maandag voortgezet. “Het was een goed overleg. Iedereen is bereid om mee te werken aan een oplossing. We hebben nu huiswerk meegekregen en we gaan maandag verder", aldus De Vos.