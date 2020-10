Eerste barsten in Bredase binnenstad: één op de tien zaken staat nu leeg

BREDA - De winkelstand in de Bredase binnenstad begint de eerste gevoelige barsten te vertonen. Tien procent van de winkels staat leeg en het aantal nieuwe zaken is tot een dieptepunt gedaald. Aan de andere kant: er is nog voldoende vet op de botten voor een levendige binnenstad.

Eén en ander valt te lezen in een tussenrapportage van Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars. Maarten van Tijen, bedrijfsmakelaar: ,,Opvallend is de leegstand op toplocaties in de binnenstad, de A1-locaties. Dat was voor corona nog ondenkbaar. Dan gaat het om bijvoorbeeld de Eindstraat, maar ook om de Ginnekenstraat, daar zie je ook gaten ontstaan.”

Achter de schermen

,,Of neem de Korte Brugstraat, daar staan twee winkelpanden leeg en staan er vier te huur”, vervolgt Van Tijen. Terwijl achter de schermen vaak onderhandeld wordt over de hoogte van de huurprijs. ,,Dan is het een kwestie van nog even blijven zitten tegen een lager huurtarief.”

December wordt cruciaal, zegt hij. ,,Of we krijgen in december weer iets meer bewegingsvrijheid en kunnen daarvan profiteren, of we gaan dieper een lockdown in waarbij de retail, net als bij de eerste lockdown in maart, soms zelfs even moet besluiten de deuren te sluiten.”

Quote De sterke prestaties van de Bredase winkel­markt zijn een waarborg voor behoud van levendig­heid. Retailonderzoek Breda, Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars

Het blijft turen in de glazen bol, zegt hij. ,,Maar niet te veel somberen.” Wat in het voordeel werkt is dat de binnenstad van Breda de afgelopen jaren goed heeft gescoord. Het rapport: ,,De sterke prestaties van de Bredase winkelmarkt zijn een waarborg voor behoud van een levendige binnenstad.”

Ondanks die hoopgevende conclusie is nu aan de alsmaar groeiende vraag naar winkelruimte een einde is gekomen. Tussen medio 2019 en medio 2020 is ‘slechts’ 1600 vierkante meter winkelruimte aangehuurd of aangekocht. Dat is bijna 80 procent minder dan vorig jaar. Er zijn ‘slechts’ 12 transacties geregistreerd over die periode, het laagste aantal sinds 2014.

Omoda trekt in pand Veemarktstraat

Eén van die transacties betrof Omoda, de schoenenwinkel opende in de Veemarktstraat een vestiging. Met 640 vierkante meter was dit de grootste transactie. Ter vergelijking: vorig jaar nam H&M alleen al bijna 3600 vierkante meter winkelruimte in gebruik in de binnenstad. In de tussenstand is niet meer meegenomen dat modezaak KOOPman afgelopen zomer in het pand van het failliete Hudson’s bay is getrokken, op twee verdiepingen.

Van Tijen: ,,Dat verandert niets aan het beeld. En met alle respect, deze modezaak springt met een dumpformule in een gat. De vraag is hoe bestendig dit is.” In de binnenstad staat halverwege 2020 ongeveer 10 procent van de winkelruimtes leeg. Waar in de afgelopen jaren telkens sprake was van minder leegstand is dit een ‘aanzienlijke’ toename.

Aan de zuidkant gaat het nog goed

Er is ‘liefst’ 5600 vierkante aan winkelruimte voor verhuur of verkoop beschikbaar, een stijging van 60 procent. Het rapport: ,,Sinds halverwege 2014 is een dermate hoog aanbod niet meer geregistreerd.”

Coen Bastiaansen, penningmeester van het Ondernemersfonds en woordvoerder van de pandeigenaren in de Wilhelminastraat, ziet het nog best goed gaan aan de wat duurdere zuidkant van de stad, inclusief de Nieuwe Ginnekenstraat. Wel merkt ook hij dat steeds vaker onderhandeld wordt over de huurprijs.

,,In de binnenstad zijn een paar grote ketens omgevallen. Maar ik heb er vertrouwen in dat de stad goed overeind blijft. Alleen dan niet meer voor 800 euro huur de vierkante meter. En belangrijk is dat de Belgen blijven komen.”